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Бизнес

ФАС придумала способ отпугнуть перекупщиков билетов на поезда

ФАС предложила разрешить повышение сбора за возврат билетов на поезда
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить госрегулирование сбора за возврат билетов на поезда, чтобы повысить их доступность и сделать услуги перекупщиков нерентабельными. О разработанных изменениях сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что ФАС предлагает разрешить перевозчикам самостоятельно устанавливать размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа.

В антимонопольной службе считают, что изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса.

Сейчас стоимость услуги по оформлению возврата снижена до минимального уровня — эта мера была принята в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако на практике после завершения пандемии она привела к резкому росту числа возвращаемых билетов — более чем в три раза по сравнению с допандемийным периодом.

По данным перевозчиков, в 2025 году было возвращено более 25 млн билетов, причем половина из них — за пять или менее дней до отправления поезда. При этом повторно выкупили лишь 5,9 тысячи билетов.

В ФАС пояснили, что для решения проблемы перевозчики уже используют «лист ожидания» при оформлении билетов, но этого недостаточно.

Предложенные антимонопольщиками изменения получили поддержку Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд.

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