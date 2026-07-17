ФАС придумала способ отпугнуть перекупщиков билетов на поезда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить госрегулирование сбора за возврат билетов на поезда, чтобы повысить их доступность и сделать услуги перекупщиков нерентабельными. О разработанных изменениях сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что ФАС предлагает разрешить перевозчикам самостоятельно устанавливать размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа.

В антимонопольной службе считают, что изменения позволят значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса.

Сейчас стоимость услуги по оформлению возврата снижена до минимального уровня — эта мера была принята в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако на практике после завершения пандемии она привела к резкому росту числа возвращаемых билетов — более чем в три раза по сравнению с допандемийным периодом.

По данным перевозчиков, в 2025 году было возвращено более 25 млн билетов, причем половина из них — за пять или менее дней до отправления поезда. При этом повторно выкупили лишь 5,9 тысячи билетов.

В ФАС пояснили, что для решения проблемы перевозчики уже используют «лист ожидания» при оформлении билетов, но этого недостаточно.

Предложенные антимонопольщиками изменения получили поддержку Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

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