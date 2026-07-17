Стало известно, когда пройдет следующий йога-фестиваль «Равновесие»

Седьмой фестиваль «Равновесие» пройдет в Абрау-Дюрсо с 9 по 11 июля 2027 года

В 2027 году фестиваль йоги и здорового образа жизни «Равновесие» пройдет с 9 по 11 июля в в Краснодарском крае. Об этом сообщила главный редактор «Йога Журнала» Татьяна Марченко.

Фестиваль уже в седьмой раз будет организован «Йога Журналом» и курортом «Абрау-Дюрсо».

«Продажи билетов уже начались. Если вам не хватает любви, если вы страдаете от того, что мало кругом доброты и понимания. Если у них вас единомышленников и не исполняются ваши мечты или не складываются планы, приезжайте сюда», — сказала Марченко на пресс-конференции.

Говоря о составе участников, она отметила, что в основном на фестиваль приезжают местные жители, но есть и участники из Москвы, Санкт-Петербурга, из Сибири и других регионов.

«Мы мечтаем, чтобы в следующий раз здесь оказались люди из тех регионов нашей страны, в которых сегодня тяжело. Пусть фестиваль «Равновесие-2027» объединит всех нас, всех людей, которые сегодня не смогли приехать», — добавила главный редактор «Йога Журнала».

С 10 по 12 июля 2026 года в Краснодарском крае в шестой раз прошел фестиваль «Равновесие», организованный «Йога Журналом» и курортом «Абрау-Дюрсо». Как сообщила главный редактор «Йога Журнала» Татьяна Марченко, главной темой фестиваля в этом году стал девиз «Где внимание, там энергия». Именно этой идее были посвящены практики, лекции и встречи с преподавателями.

Ранее стало известно, что москвичи смогут поучаствовать в достижении первого рекорда по массовой йога-практике.