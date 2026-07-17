Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Стало известно, когда пройдет следующий йога-фестиваль «Равновесие»

Седьмой фестиваль «Равновесие» пройдет в Абрау-Дюрсо с 9 по 11 июля 2027 года
Пресс-служба экофестиваля «Равновесие»

В 2027 году фестиваль йоги и здорового образа жизни «Равновесие» пройдет с 9 по 11 июля в в Краснодарском крае. Об этом сообщила главный редактор «Йога Журнала» Татьяна Марченко.

Фестиваль уже в седьмой раз будет организован «Йога Журналом» и курортом «Абрау-Дюрсо».

«Продажи билетов уже начались. Если вам не хватает любви, если вы страдаете от того, что мало кругом доброты и понимания. Если у них вас единомышленников и не исполняются ваши мечты или не складываются планы, приезжайте сюда», — сказала Марченко на пресс-конференции.

Говоря о составе участников, она отметила, что в основном на фестиваль приезжают местные жители, но есть и участники из Москвы, Санкт-Петербурга, из Сибири и других регионов.

«Мы мечтаем, чтобы в следующий раз здесь оказались люди из тех регионов нашей страны, в которых сегодня тяжело. Пусть фестиваль «Равновесие-2027» объединит всех нас, всех людей, которые сегодня не смогли приехать», — добавила главный редактор «Йога Журнала».

С 10 по 12 июля 2026 года в Краснодарском крае в шестой раз прошел фестиваль «Равновесие», организованный «Йога Журналом» и курортом «Абрау-Дюрсо». Как сообщила главный редактор «Йога Журнала» Татьяна Марченко, главной темой фестиваля в этом году стал девиз «Где внимание, там энергия». Именно этой идее были посвящены практики, лекции и встречи с преподавателями.

Ранее стало известно, что москвичи смогут поучаствовать в достижении первого рекорда по массовой йога-практике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!