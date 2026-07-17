В Абрау-Дюрсо в шестой раз прошел йога-фестиваль «Равновесие»

На йога-фестивале в Абрау прошло более 100 занятий в 15 шатрах

С 10 по 12 июля 2026 года в Краснодарском крае в шестой раз прошел фестиваль «Равновесие», организованный «Йога Журналом» и курортом «Абрау-Дюрсо». Как сообщила главный редактор «Йога Журнала» Татьяна Марченко, главной темой фестиваля в этом году стал девиз «Где внимание, там энергия». Именно этой идее были посвящены практики, лекции и встречи с преподавателями.

«Тема этого года — «Где внимание, там энергия» — очень точно отражает философию фестиваля. Именно внимание к себе, к своему состоянию, к людям вокруг становится отправной точкой любых изменений. Когда-то фестиваль «Равновесие» тоже начинался с идеи и мечты, в которые были вложены внимание, энергия и любовь. Сегодня мы видим, как эта энергия объединяет тысячи людей, создавая пространство, куда хочется возвращаться снова и снова», — отметила Марченко.

За три дня гости йога-фестиваля смогли посетить более 100 занятий в 15 шатрах: от утренних медитаций до мощных энергетических практик.

На протяжении всего фестиваля работали контейнеры для раздельного сбора отходов, а волонтеры провели уборку береговой линии протяженностью 2 км, очистив ее от 1200 литров мусора.

Особенностью фестиваля в этом году стало проведение арт-эко-карнавала «Этнопопурри» по набережной озера Абрау.

Как отметили организаторы, фестиваль «Равновесие» в очередной раз подтвердил статус одного из крупнейших российских событий, объединяющих практики осознанного образа жизни, экологические инициативы, культурную программу и отдых на природе.

Ранее стало известно, что москвичи смогут поучаствовать в достижении первого рекорда по массовой йога-практике.