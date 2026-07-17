Продажи «Группы ЛСР» в Москве рухнули почти на треть

Продажи «Группы ЛСР» в Москве сократились почти на 30% в январе-июне

Объем продаж «Группы ЛСР» в Москве по итогам первого полугодия 2026 года сократился на 27%, до 83 тыс. кв. м. Стоимость заключенных договоров снизилась на 20%, до 32 млрд рублей. Это следует из операционных результатов девелопера.

Основная просадка пришлась на первые три месяца года. Во втором квартале продажи компании в столице выросли на 22%, до 50 тыс. кв. м, а их стоимость — на 43%, до 20 млрд рублей.

В целом за полугодие ЛСР заключила договоры на 242 тыс. кв. м недвижимости, что на 5% меньше прошлогоднего результата. Их общая стоимость уменьшилась на 1%, до 68 млрд рублей.

При этом второй квартал оказался заметно лучше аналогичного периода 2025 года. Девелопер реализовал 124 тыс. кв. м недвижимости — на 15% больше, чем год назад. Стоимость договоров увеличилась на 41%, до 38 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра выросла примерно на 23%, до 306 тыс. рублей.

Результаты группы поддержал Санкт-Петербург. Продажи там увеличились на 8%, до 130 тыс. кв. м, а их стоимость — на 28%, до 32 млрд рублей. Таким образом, Петербург сравнялся с Москвой по стоимости договоров, хотя проданный объем оказался примерно в полтора раза выше.

В Екатеринбурге ЛСР реализовала 29 тыс. кв. м недвижимости на 4 млрд рублей. Показатели выросли соответственно на 38 и 33%. Доля ипотечных сделок за полугодие составила 64%.

Производство песка у группы выросло на 51%, до 3,3 млн куб. м, тогда как выпуск кирпича сократился на 12%, до 122 млн штук. Объем производства гранитного щебня и газобетона уменьшился на 2%.

Ранее глава «Группы ЛСР» Андрей Молчанов попал в 20-й пакет санкций ЕС.