Госдума рассмотрит правительственный пакет мер по ситуации с топливом во вторник

Госдума в ближайшее время рассмотрит предложения правительства по стабилизации цен на топливо, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте ГД.

Депутаты планируют обсудить законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ и поступившие ко второму чтению поправки на ближайшем заседании — во вторник.

«Все необходимые меры, которые направлены на решение проблем, связанных с обеспечением наших граждан и предприятий горюче-смазочными материалами, Государственная дума поддержит безотлагательно», — заверил спикер нижней палаты парламента.

Среди предложенных правительством мер, пакет которых был утвержден на вчерашнем заседании кабмина, — увеличение загрузки нефтеперерабатывающих заводов и перенос их плановых ремонтов, использование запасов топлива.

Также правительство ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива в дополнение к уже действующему запрету на вывоз бензина. Кроме того, кабмин до конца года разрешил оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

Предыдущие попытки властей стабилизировать ситуацию на топливном рынке включали введение временного запрета на экспорт бензина и дизеля в сентябре 2023 года. Также обсуждалось повышение нормативов обязательных продаж топлива на бирже.

В конце июня вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать квотирование экспорта нефтепродуктов и меры по закрытию схем «серого» вывоза. Минэнерго предлагало составлять закрытые списки экспортеров топлива.

Ранее в 13 регионах России пропали очереди на АЗС.