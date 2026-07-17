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Бизнес

Ведяхин назвал переход к автономным ИИ-агентам главным вызовом ближайших лет

Ведяхин: Сбер превращается в AI-Native компанию с интеграцией GigaChat в процессы
Пресс-служба Сбера

Главным вызовом ближайших лет станет переход от систем поддержки решений к полностью автономным ИИ-агентам в здравоохранении, промышленности и образовании. Об этом в эксклюзивном интервью порталу iFeng на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) заявил первый зампред правления Сбера, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин.

Ведяхин подчеркнул, что технологический рывок требует глубокой трансформации корпоративной культуры, а также выработки международных правил игры. По его мнению, это позволит странам Глобального Юга развивать ИИ на равных.

Он заявил, что Сбер превращается в AI-Native компанию. Ведяхин уточнил, что ИИ встраивают в основу бизнес-процессов и корпоративной культуры. По его словам, сотрудники используют флагманскую модель GigaChat для создания новых решений. Они применяют ее и для повседневных задач: подготовки презентаций, генерации текстов, обработки рутинных запросов.

Первый зампред правления Сбера отметил, что компания выступает активным амбассадором ИИ — она распространяет культуру использования технологий внутри организации и за ее пределами.

По его словам, Сбер движется к состоянию AI-Native. Он объяснил это тем, что в основе бизнес-процессов и культуры компании лежат технологии. При этом множество собственных AI-моделей интегрировали и успешно внедрили в банке.

«Наша команда — активные амбассадоры искусственного интеллекта в целом и ИИ-решений Сбера в частности. ИИ-помощник ГигаЧат используется коллегами как в создании новых разработок, так и в качестве помощника в повседневных задачах», — заявил Ведяхин.

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