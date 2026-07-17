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Бизнес

Глава AmCham назвал отрасли, в которых американские компании работают в России

Эйджи: оставшиеся в РФ американские компании занимаются производством FMCG
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Только 17% американских предприятий покинули российский рынок после февраля 2022 года. Оставшиеся в основном занимаются производством товаров повседневного спроса (FMCG), заявил РИА Новостиглавный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

«Что касается американских компаний, то лишь порядка 17% из них ушли... Оставшиеся в России американские компании сейчас занимаются главным образом производством FMCG — fast-moving consumer goods – товаров повседневного спроса», — сказал Эйджи.

Речь идет о продуктах питания, фармакологии, медицинском оборудовании и других товарах, пояснил он.

По его словам, на предприятиях американских компаний в России работают десятки тысяч россиян. При этом он не стал называть их, так как они предпочитают работать «в тихом режиме, не светиться».

До этого главный исполнительный директор AmCham в РФ заявил, что американский бизнес готов сотрудничать с Россией в арктических проектах, авиастроении, атоме, IT, космосе и редкоземельных металлах.

Ранее Новак заявил о готовности России к «новым отношениям» с США.

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