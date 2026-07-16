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Бизнес

В AmCham назвали сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией

Глава AmCham: США готовы сотрудничать с РФ в сферах космоса, IT и Арктики
Павел Бедняков/РИА Новости

Американский бизнес готов сотрудничать с Россией в арктических проектах, авиастроении, атоме, IT, космосе и редкоземельных металлах. Об этом заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

Эйджи отметил, что американский президент Дональд Трамп не раз выступал за необходимость налаживания торгово-экономических связей между двумя странами, подчеркивая, что это фундамент российско-американских отношений.

4 июля президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором подчеркнули важность продолжения контактов двух стран, в том числе по экономической тематике.

В июне координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников заявлял, что строительство туннеля под Беринговым проливом между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах.

Ранее Новак заявил о готовности России к «новым отношениям» с США.

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