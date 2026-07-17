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Бизнес

Премьер Грузии рассказал о будущих темпах экономического роста страны

Кобахидзе: МВФ спрогнозировал экономический рост Грузии до 2031 года в 5,4%
Irakli Gedenidze/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что среднегодовой экономический рост Грузии до 2031 года составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

По его словам, сохранить подобные темпы роста непросто. Очень серьезным результатом само по себе является удержание в долгосрочной перспективе роста экономики выше 5%.

Кобахидзе добавил, что развитию экономики страны способствует активная работа по укреплению транзитной функции страны и развитию Среднего коридора, где реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что ввязавшись в экономическую конфронтацию с Россией, как того требовал Брюссель, республика бы обрушила собственную экономику и нанесла бы серьезный ущерб Европейскому союзу.

Он добавил, что «никем не избранные евробюрократы не отвечают интересам граждан ЕС, потому что не видят дальше собственного носа».

Ранее в России узнали о давлении ЕС на Грузию.

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