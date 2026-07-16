Суд заочно арестовал бывших президента и совладельца Fesco

Суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца транспорной компании Fesco Михаила Рабиновича и экс-президента группы Аркадия Коростелева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Коростелева и Рабиновича удовлетворено», — заявили в суде.

Рабиновичу и Коростелеву предъявлено обвинение в присвоении или растрате, совершенной организованной группой.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что подсудимые объявлены в международный розыск. Срок их содержания под стражей будет исчисляться с момента их задержания или экстрадиции на территорию России.

12 февраля стало известно, что в Москве были задержаны бывший председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов и вице-президент компании по развитию производства Борис Иванов. Им инкриминируется растрата в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Fesco — крупная российская транспортно-логистическая компания, специализирующаяся на контейнерных перевозках морем, железной дорогой и автомобильным транспортом, и осуществляющая свою деятельность в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Ранее в Москве арестовали главу управления Федеральной пробирной палаты по делу о взятке.