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Стало известно, сколько доллар будет стоить осенью

Финансист Проценко: доллар будет стоить 80–82 рубля осенью
MaxZolotukhin/Shutterstock/FOTODOM

Осенью доллар будет стоить 80–82 рубля, евро — 89–91 рубль, юань — 11–11,8 рубля, спрогнозировала для «Газеты.Ru» генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

«Осенние колебания курса рубля будут определяться комплексом взаимосвязанных факторов. Основным станет курс денежно‑кредитной политики ЦБ. Несмотря на отсутствие запланированных заседаний совета директоров ЦБ в августе, решение от 24 июля по уровню ключевой ставки продолжит влиять на валютный рынок в среднесрочной перспективе. Вероятно, тенденция к постепенному ослаблению рубля сохранится, однако резкого обвала национальной валюты ожидать не стоит. Фактором умеренного ослабления рубля может стать осторожное наращивание Минфином закупок валюты для Фонда национального благосостояния в августе — это происходит на фоне восстановления цен на нефть», — отметила Проценко.

По ее словам, опору курсу рубля обеспечит конъюнктура нефтяного рынка — ожидается, что напряженность в районе Ирана еще несколько месяцев будет удерживать нефтяные котировки на высоком уровне: перспективы деэскалации конфликта на Ближнем Востоке становятся все менее реалистичными. Дефицит нефти на глобальном рынке также будет работать на сохранение высоких цен на марку Urals, сказала эксперт.

Она добавила, что геополитическая неопределенность останется также одним из ключевых параметров, влияющих на валютный курс. Помимо внешних рисков, на рубль могут оказывать давление и внутренние макроэкономические тенденции — замедление темпов экономического роста в России со временем способно усиливать давление на национальную валюту, подчеркнула Проценко.

По ее словам, при этом ряд механизмов будет сдерживать чрезмерное снижение курса. Прежде всего, речь идет об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами — этот инструмент сохраняет значимость, особенно с учетом крупных валютных поступлений от экспорта, обусловленных высокой стоимостью нефти, пояснила эксперт. 

По данным Investing.com, 16 июля доллар стоил более 77,3 рубля, евро — более 88,5 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,5 рубля.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить после решения ЦБ.

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