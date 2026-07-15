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Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить после решения ЦБ

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 77–79 рублей после решения ЦБ
Shutterstock/FOTODOM

После заседания Банка России по ключевой ставке 24 июля доллар будет стоить 77–79 рублей, евро — 88–90 рублей, юань — 11,3–11,6 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, курс рубля сейчас в большей степени зависит от соотношения экспорта и импорта. Возможное сохранение ключевой ставки поддержит российскую валюту и частично компенсирует давление сезонного роста импорта, отпускного периода и геополитических рисков, подчеркнул инвестстратег.

По его словам, дополнительную поддержку рублю окажут крупные выплаты экспортеров по налогу на дополнительный доход — из-за них предложение иностранной валюты в 20-х числах июля может увеличиться.

«Считаем, что регулятор возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 14,25%. Альтернативным вариантом может быть снижение еще на 25 базисных пунктов. Повышение ставки стало бы болезненной мерой, при этом явных показаний для него пока нет. В пользу паузы говорят ускорение недельной инфляции до 0,31% к 6 июля и рост цен на топливо. Годовая инфляция опустилась ниже 6%, однако это во многом связано с переносом индексации коммунальных тарифов с июля на октябрь», — отметил Бахтин.

По его словам, если ЦБ сохранит ставку, проценты по кредитам и депозитам могут временно стабилизироваться. В сентябре регулятор может как продлить паузу, так и осторожно продолжить снижение ставки, считает Бахтин. Решение будет зависеть от инфляции, ситуации с топливом, геополитики и темпов экономического роста, заключил эксперт.

По данным Investing.com, 15 июля курс доллара составил более 76,6 рубля, евро — более 87,1 рубля. Юань на Мосбирже стоил свыше 11,5 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться покупкой евро.

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