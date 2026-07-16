Раскрыты причины рекордных закупок россиянами корейской косметики

Резкий рост спроса россиян на корейскую косметику в основном связан с желанием сделать запасы впрок. В основном речь идет об уходовых средствах и в меньшей степени о гигиенической и декоративной косметике, объяснила в беседе с НСН исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.

По ее словам, несмотря на рост спроса, его нельзя назвать взрывным, кроме того, он не связан с попыткой заменить косметику из недружественных стран.

«В последний раз таможенные ставки на продукцию из недружественных стран повышались полтора–два года назад. Нельзя сказать, что это вызвано каким–то замещением», — подчеркнула эксперт.

В то же время на российском рынке косметики сегодня до 80% ассортимента представляют отечественные производители. Особенно сильно местная косметика перевешивает в таких сегментах, как гели для душа, шампуни, жидкое мыло и на последнем месте — уходовые средства. В меньшей степени, по словам Скоробогатовой, российская косметика представлена в сегменте декоративной. В парфюмерии она занимает, в основном, средний ценовой срез, заключила специалист.

Напомним, как стало известно из данных корейской статслужбы, в июне 2026 года экспорт декоративной и уходовой косметики из Южной Кореи в Россию достиг исторического максимума за всю историю двусторонней торговли — $48,8 млн. По сравнению с маем поставки косметики выросли в 1,5 раза, а в годовом выражении — в 1,7 раза. За месяц на 43% вырос экспорт уходовой косметики ($46,6 млн).

Ранее визажист рассказала о трендах из корейского ухода, которые пришли в Россию.