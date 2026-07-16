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Бизнес

Южная Корея обновила рекорд по поставкам косметики в Россию

РИА Новости: экспорт корейской косметики в Россию вырос почти вдвое
Sorbis/Shutterstock/FOTODOM

В июне 2026 года экспорт декоративной и уходовой косметики из Южной Кореи в Россию достиг исторического максимума за всю историю двусторонней торговли — $48,8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы.

В публикации отмечается, что по сравнению с маем поставки косметики выросли в 1,5 раза, а в годовом выражении — в 1,7 раза.

За месяц на 43% вырос экспорт уходовой косметики ($46,6 млн). Также в Россию завезли средства для макияжа на $403 тыс., пудру — на $195 тыс., а средства для маникюра и педикюра — на $55 тыс.

В июне сообщалось, что Россия увеличила в 10 раз в месячном выражении импорт духов и туалетной воды из Италии.

Согласно статистике, в середине весны российские компании ввезли парфюм на €7,9 млн против €775,9 тыс. в марте. Таким образом, Италия стала главным европейским поставщиком ароматов на рынок России. На второй строчке располагается Испания (€6,6 млн), а третьей — Франция (€6,3 млн).

Ранее россиянам объяснили, как распознать поддельную косметику.

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