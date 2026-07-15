Названы самые частые причины, почему россияне бояться идти к психологу

Когда нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают глубинные установки, которые формировались у людей годами. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Диринько, психолог, мета-когнитивный коуч, супервизор, психокинезиолог.

По словам психолога, на постсоветском пространстве по-прежнему остается сильная идея: «Справляться нужно самому». Порой на тех, кто обращается за психологической помощью смотрят как на того, кто не выдерживает, не дотягивает и возникает внутренний стыд.

«Это часто не осознается напрямую, но влияет на решения. Человек может читать о психологии, интересоваться, даже советовать другим, но сам не идет. Потому что где-то глубоко есть установка: «Нормальные люди не ходят к психологу». И даже если рационально человек понимает, что это не так, внутри все равно звучит: «Ты должен справиться сам». Эта установка незаметно удерживает людей в одиночестве с их переживаниями», — рассказывает эксперт.

Есть и еще один фактор, который, по словам психолога, редко проговаривают вслух: «Это страх столкнуться с непрофессиональной помощью. У многих уже был опыт или есть истории, когда вместо поддержки они получали советы, оценки или давление. Психолог, который говорит: «Просто нужно отпустить ситуацию», «Вы сами притягиваете такие отношения», «Соберитесь» — не помогает, а усиливает внутренний конфликт. В этот момент человек снова оказывается в знакомой позиции, где его не слышат, а оценивают и дают советы. Страх ошибиться с выбором специалиста сегодня силен у многих, так как предложений много, но ориентиров мало, и у человека нет уверенности, что он попадёт в безопасное пространство. Этот страх не надуманный, он опирается на реальный опыт многих людей», — делится эксперт.

Профессиональная терапия – это не про советы и не про быстрые готовые решения как тебе поступить. Грамотный психолог не оценивает и не навязывает, не «чинит» человека и не выносит вердиктов. Его задачей является создание пространства, в котором можно безопасно встретиться с собой: со своими реакциями, страхами, сомнениями, повторяющимися сценариями. Это процесс, где появляется понимание, что с тобой происходит и почему.

«Все большее значение приобретает интегративный терапевтический подход, где работа с эмоциями дополняется работой с телом. Важно не только понять, что с тобой происходит, но и дать этому быть прожитым — через тело, через контакт с чувствами, которые долго были подавлены. Именно в этом месте часто и начинается трансформация», — заключила психолог.

Ранее врач объяснил, как понять, к кому идти — к психологу, психиатру или психотерапевту.