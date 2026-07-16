Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине августа

Экономист Балынин: большую часть зарплаты выплатят во второй половине августа
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине августа, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Согласно Трудовому кодексу, выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. На размер выплачиваемой за месяц суммы большое число выходных и праздничных дней в августе никак не повлияет, но на распределении величины оклада в аванс и итоговый расчет за месяц отразится. В августе 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 21 (в 2025 году их было такое же число): в первой половине августа 10 рабочих дней и во второй половине августа — 11 рабочих дней», — отметил Балынин.

По его словам, с точки зрения распределения величины выплаты аванса и итогового расчета за месяц в 2026 году при прочих равных перекос в сторону итогового расчета будет больше. В случае оклада, равного 90 тыс. рублей, расчет получится такой: за первую половину августа — 42 857,14 рубля (за вычетом НДФЛ — 37 286,14 рубля), за вторую половину августа — 47 142,86 рубля (за вычетом НДФЛ — 41 013,86 рубля), оценил Балынин.

Он добавил, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться еще выше, но это уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем, заключил экономист.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если коллега зарабатывает больше.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!