Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине августа, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Согласно Трудовому кодексу, выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. На размер выплачиваемой за месяц суммы большое число выходных и праздничных дней в августе никак не повлияет, но на распределении величины оклада в аванс и итоговый расчет за месяц отразится. В августе 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 21 (в 2025 году их было такое же число): в первой половине августа 10 рабочих дней и во второй половине августа — 11 рабочих дней», — отметил Балынин.

По его словам, с точки зрения распределения величины выплаты аванса и итогового расчета за месяц в 2026 году при прочих равных перекос в сторону итогового расчета будет больше. В случае оклада, равного 90 тыс. рублей, расчет получится такой: за первую половину августа — 42 857,14 рубля (за вычетом НДФЛ — 37 286,14 рубля), за вторую половину августа — 47 142,86 рубля (за вычетом НДФЛ — 41 013,86 рубля), оценил Балынин.

Он добавил, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться еще выше, но это уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем, заключил экономист.

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