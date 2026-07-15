Россиянам рассказали, что делать, если коллега зарабатывает больше

Узнав, что коллега получает больше, не стоит вступать в конфликты, демонстративно отдаляться или прибегать к пассивной агрессии. Вместо этого необходимо выяснить, какие результаты влияют на зарплату и премии в компании. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансист, эксперт по бизнес-системам Алексей Бушуев.

По его словам, обида, сарказм, скрытый саботаж и разговоры о «любимчиках» снижают продуктивность и ухудшают отношения с коллективом и руководством. Не поможет и демонстрация повышенных усилий без запроса обратной связи, считает эксперт.

Бушуев подчеркнул, что сначала сотруднику следует отделить эмоции от фактов и разобраться, по каким формальным и неформальным критериям оценивается работа. Затем можно подготовить данные о собственных результатах и обсудить с руководителем перспективы роста, добавил эксперт.

«Конструктивный разговор должен строиться вокруг конкретных вопросов: какие результаты влияют на уровень дохода, что необходимо сделать для повышения и какие зоны роста требуют внимания. Важно не искать виноватых, а понять реальные правила работы в компании. Повышение или премия могут последовать не сразу. Репутация восстанавливается медленнее, чем разрушается, поэтому сотруднику необходимо последовательно выполнять договоренности и показывать результаты», — пояснил Бушуев.

Перед реакцией на разницу в доходах эксперт посоветовал задать себе вопрос: человек действительно решает проблему или действует по привычному сценарию. Пауза позволит отказаться от эмоционального ответа и выбрать более эффективную стратегию, заключил Бушуев.

Ранее стало известно, что отпугивает большинство россиян на новом месте работы.