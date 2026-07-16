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Бизнес

В Сбере назвали внедрение ИИ путем к конкурентному преимуществу

Попов: ИИ перестал быть опцией и стал для бизнеса необходимостью
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект становится ключевым инструментом для повышения эффективности бизнеса, наибольший потенциал его внедрения сегодня сохраняется в сегменте малого предпринимательства. Об этом в интервью РБК Татарстан заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Нужно повышать эффективность через технологии — сегодня это уже не опция, а необходимость», — отметил он.

По словам Попова, технологии ИИ за последние несколько лет стали доступнее, а эффект от их внедрения заметен даже при относительно небольших инвестициях.

«За последние пару лет технологии совершили мощный рывок в развитии и подешевели. В лидерах по ИИ пока крупные компании численностью свыше 250 человек — в них, по данным «Сбер2В Аналитики», доля внедрения превышает 50%. В малом бизнесе — 35%, но здесь и наибольший потенциал. Те, кто первыми системно внедрят ИИ, снимут сливки и обеспечат себе конкурентное преимущество», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

Он также отметил, что одним из способов снижения издержек для малого бизнеса стала программа возмещения НДС по эквайрингу, которую Сбер запустил в начале 2026 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с годовым оборотом до 20 млн рублей.

«За полгода деньги получили более 173 тыс. предпринимателей по всей стране, а объем выплат во втором квартале вырос почти в полтора раза по сравнению с первым», — сообщил Попов.

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