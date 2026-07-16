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Россиянам объяснили, какие сообщения в рабочих чатах могут навредить

Юрист Логинова: переписку в рабочем чате могут использовать в трудовом конфликте
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Рабочие чаты нельзя воспринимать как неформальное пространство. Переписка в них может стать доказательством в трудовом конфликте, внутреннем расследовании, проверке или споре. Об этом «Газете.Ru» заявила академический руководитель онлайн-магистратуры «Управление правовыми рисками в бизнесе» НИУ ВШЭ Анастасия Логинова.

По ее словам, переписка с коллегами многими ошибочно воспринимается как разговор между «своими». Но любое сообщение по работе фактически оставляет след деловой активности компании, предупредила Логинова.

«Сообщения обладают всеми признаками юридически значимых документов. Суды принимают скриншоты чатов в трудовых спорах, а переписки в рабочее время трактуются судом как волеизъявление работодателя. В итоге любая переписка по работе носит формальный характер независимо от стилистики изложения, использования эмодзи или сокращений. Если применяется публичный мессенджер, это может повлечь нарушение режима коммерческой тайны и правила защиты персональных данных, поскольку информация хранится на серверах вне юрисдикции организации», — объяснила Логинова.

По ее словам, наибольшие риски создают пересылки в незащищенных каналах финансовой отчетности, клиентских баз, обсуждение непубличных корпоративных событий и сделок. А также сообщения, в которых обсуждаются нарушения регламентов, сокрытие инцидентов, обход контроля, и переписки о личных характеристиках коллег или партнеров в ироничной или уничижительной форме, ведущие к искам за оскорбление или трудовым спорам, сказала Логинова. По ее словам, опасны и фразы, фиксирующие прямое признание умысла или дискриминации, а также токсичные оценки контрагентов.

«Любое сообщение может быть легализовано через нотариальный протокол осмотра доказательств или выгрузку логов оператора связи. Оправдание, что это была шутка или сообщение было истолковано неверно, не всегда помогает, если это уже используется в споре. Все это может привести к иску за недобросовестность и взысканию максимальной неустойки, увольнению сотрудников и субсидиарной ответственности компании за травлю, расширению круга лиц с доступом к данным», — отметила эксперт.

По ее словам, главный принцип цифровой гигиены прост: не писать в рабочий чат того, что вы не готовы подписать собственноручно на официальном бланке организации, а перед отправкой спорного сообщения стоит представить, как эта фраза будет выглядеть при прочтении прокурором или клиентом без знания контекста.

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