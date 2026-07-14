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Бизнес

Россияне стали более чем в два раза чаще покупать велосипеды

«М.Видео»: в середине июня покупки велосипедов выросли на 141% к началу месяца
Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

В середине июня покупки россиянами велосипедов увеличились на 141% по сравнению с началом месяца. Об этом говорится в исследовании «М.Видео», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Высокий спрос также был зафиксирован на детские велосипеды (+133%) и детские самокаты (+100%), что связано с началом летних каникул и активным сезоном отдыха на открытом воздухе. Уверенный рост показали и электрические средства индивидуальной мобильности: покупки электросамокатов выросли на 38%, а электровелосипедов — на 19%. По итогам июня крупнейшей категорией средств индивидуальной мобильности остаются электросамокаты, на которые приходится основная часть продаж. Высокий интерес также сохраняется к велосипедам и детским моделям, что подтверждает востребованность товаров для активного отдыха в летний период.

«Середина июня традиционно становится одним из самых активных периодов сезона для средств индивидуальной мобильности. Именно в это время многие россияне приобретают велосипеды, самокаты и электрические модели для летнего отдыха, поездок по городу и семейного досуга. Наибольший рост спроса мы наблюдали именно в середине месяца, когда покупательская активность достигла максимума сразу в нескольких категориях. Особенно заметным оказался интерес к велосипедам и электросамокатам, которые остаются одними из самых востребованных товаров летнего сезона», — отметил руководитель категории «Спорт и отдых» компании «М.Видео» Артур Майоров.

Ранее россиянам рассказали, как сократить расходы в отпуске.

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