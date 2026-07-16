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Бизнес

Титов объяснил, как выстроить новую систему глобального развития после 2030 года

Титов призвал создавать коалиции стран для развития мира после 2030 года
Александр Кряжев/РИА Новости

Новую систему глобального развития после 2030 года следует строить вокруг коалиций государств, заинтересованных в конкретных проектах. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Слова Титова «Газете.Ru» передала его помощница.

«Цели устойчивого развития до 2030 года стали одной из самых масштабных инициатив человечества, однако воплотить их полностью не удалось. Единые стандарты, основанные преимущественно на западных ценностях, не учитывают культурное и политическое разнообразие мира, а международные институты слабо связаны с практическими механизмами управления», — отметил Титов.

Он призвал заранее готовить новую повестку, хотя официальная работа над ней начнется в 2027 году. Предложения разрабатывает Астанинская группа экспертов, сформированная после Евразийской конференции по устойчивому развитию в Казахстане.

«На международном уровне нужны не абстрактные формулы, а конкретные программы и проекты», — подчеркнул Титов.

По его мнению, для их реализации необходимо объединять государства, бизнес, экспертов и общественные организации, заранее определяя цели, финансирование и ответственных.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предложил перейти к многовалютной системе и расширить возможности международных банков развития. Он также выступил за усиление регионального сотрудничества и создание кампусов ООН в разных странах. России можно доверить работу по вопросам будущего Арктики, считает Сакс.

Участники дискуссии из Индонезии, Китая, Катара, Казахстана, Эфиопии, Ирана и Белоруссии заявили о необходимости учитывать геополитическую обстановку и создавать объединения стран для решения конкретных социальных задач.

Ранее было названо условие для развития в России цифровых услуг.

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