Названо условие для развития в России цифровых услуг

Россия не сможет занять заметные позиции на мировом рынке цифровых услуг без изменения кредитной и налоговой политики в пользу высокорисковых инновационных проектов. К такому выводу пришли авторы исследования Института экономики роста имени П.А. Столыпина «Рынки услуг будущего до 2035 года: глобальные тенденции и перспективы России» (тезисы есть у «Газеты.Ru»).

По данным исследования, сектор услуг продолжает укреплять позиции в мировой экономике. Если в 1975 году на него приходилось около 6% мирового ВВП, то к 2024 году показатель превысил 15%. Более 75% прямых инвестиций в развитых странах сегодня направляется именно в сферу услуг, причем быстрее всего растут цифровые сервисы.

Эксперты института выделили четыре ключевых направления, которые будут определять развитие рынка до 2035 года: инфраструктурные цифровые сервисы, включая облачные технологии и кибербезопасность, услуги для роботизированных и беспилотных систем, человеко-ориентированные сервисы — например, медицинская аналитика и решения для старшего поколения, а также платформенные цифровые услуги.

Участие российских компаний в большинстве этих сегментов пока остается минимальным — зачастую их доля на мировом рынке не превышает 1–2%, отметил исполнительный директор Института экономики роста Антон Свириденко.

При этом в отдельных направлениях Россия уже обладает серьезными компетенциями, говорится в исседовании. Речь идет о сервисах для беспилотных систем, цифровых платформах и электронной коммерции, а также рынке кибербезопасности. По данным совместного исследования Института экономики роста и фонда «Сайберус», объем российской индустрии кибербезопасности за 15 лет увеличился более чем в 20 раз — с 16,5 млрд рублей в 2010 году до 374 млрд рублей по итогам 2025 года. Совокупный вклад отрасли в экономику страны превысил 3,6 трлн рублей, или около 2% ВВП.

Дальнейшее развитие сдерживают действующие экономические подходы, считает председатель Координационного совета Института экономики роста, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Для полноценного использования «окон возможностей» до 2035 года необходимо стимулировать венчурное финансирование и долгосрочные инвестиции в высокорисковые инновационные проекты. А для этого адаптировать налоговую и кредитную политику под циклы инновационного развития, предоставляя преференции на этапе инвестиций и роста», — подчеркнул Титов.

По его словам, современная технологическая конкуренция требует не только сдержанной макроэкономической политики, но и готовности финансировать прорывные разработки, даже если они связаны с повышенными рисками. Именно такой подход, по мнению эксперта, позволит России активнее участвовать в формировании рынков цифровых услуг будущего.

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