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Россиянам объяснили, как восстановиться после марафона

Эндокринолог Фукаляк: после финиша нужно ходить еще 10–15 минут
Shutterstock

После марафона нельзя резко останавливаться: внезапное прекращение движения на фоне интенсивной работы сердечно-сосудистой системы может ухудшить самочувствие. Первые 10–15 минут после финиша лучше спокойно ходить. Об этом «Газета.Ru» рассказала врач-эндокринолог Клиники СПбГУ Полина Фукаляк.

«После 42 км организм испытывает серьезный стресс. Снижаются запасы энергии, вместе с жидкостью теряются электролиты, а мышцы получают микроповреждения. Слабость, озноб, головокружение и ощущение «ватных» ног могут быть реакцией на перенесенную нагрузку», — отметила Фукаляк.

Сразу после забега врач посоветовала сделать легкую заминку, переодеться в сухую одежду и постепенно восполнить потерю жидкости. Для восстановления запасов гликогена нужны углеводы, а для мышц — белок.

«После длительной нагрузки важно восстановить водно-солевой баланс и запасы энергии. Одним из вариантов может быть 500 мл безалкогольного пива. Оно содержит углеводы, витамины группы В, калий и кальций, необходимые для работы мышц и передачи нервных импульсов», — рассказала Фукаляк.

По ее словам, восстановление продолжается и после возвращения домой: организму потребуются полноценный прием пищи с белком и сложными углеводами, сон и отдых. Возвращаться к интенсивным тренировкам сразу после марафона врач не рекомендует: мышцам и нервной системе необходимо время.

Ранее врач рассказала, как подготовиться к веломарафону.

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