Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) на открытии утренних торгов 16 июля опустился ниже 2100 пунктов, это минимальное значение с 20 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,79% и находился на уровне 2095,29 пункта.

К 7:15 мск он находился на отметке 2084,51 пункта (-1,3%).

Индекс Мосбиржи и Индекс РТС — ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

До этого директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков заявлял, что ключевым фактором ухудшения ситуации на фондовом рынке РФ остается геополитика. По его словам, обострение риторики и новости вокруг российско-украинского конфликта усиливают неопределенность и «напрямую давят на аппетит к риску».

Ранее россиянам посоветовали не продавать акции после сильного падения.