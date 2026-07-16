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Бизнес

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) на открытии утренних торгов 16 июля опустился ниже 2100 пунктов, это минимальное значение с 20 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,79% и находился на уровне 2095,29 пункта.

К 7:15 мск он находился на отметке 2084,51 пункта (-1,3%).

Индекс Мосбиржи и Индекс РТС — ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

До этого директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков заявлял, что ключевым фактором ухудшения ситуации на фондовом рынке РФ остается геополитика. По его словам, обострение риторики и новости вокруг российско-украинского конфликта усиливают неопределенность и «напрямую давят на аппетит к риску».

Ранее россиянам посоветовали не продавать акции после сильного падения.

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