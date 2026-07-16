В России замедлился рост числа банкротств

Темпы роста числа процедур банкротства граждан в России продолжают снижаться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федресурса.

Во втором квартале 2026 года количество внесудебных процедур банкротства увеличилось на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 17,9 тыс. По итогам первого полугодия показатель вырос на 9,1%, до 34,3 тыс. Для сравнения, годом ранее прирост составлял 25% во втором квартале и 24,3% за первое полугодие.

Еще более заметно замедлился рост судебных банкротств. Во втором квартале суды ввели 140,03 тыс. процедур в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей — всего на 0,9% больше, чем годом ранее. В первом полугодии число судебных банкротств увеличилось на 6,8%, тогда как год назад темпы роста превышали 36%.

Вместе с тем эксперты отмечают рост популярности реструктуризации долгов. За первые шесть месяцев 2026 года количество утвержденных судами планов реструктуризации увеличилось в 2,4 раза, а их доля в общем числе процедур выросла с 0,4% до 1%.

Одновременно увеличилось число случаев, когда суды отказывают гражданам в освобождении от долгов. По данным отчетов арбитражных управляющих, за первое полугодие количество таких решений выросло в 2,9 раза, а их доля достигла 2,4% против 1,1% годом ранее.

До этого кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что в 2026 году может увеличиться число личных банкротств из-за высокой долговой нагрузки населения и более жесткой кредитной политики банков.

Ранее юрист назвала реальные последствия банкротства, о которых молчат в рекламе.