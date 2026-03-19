Экономист ожидает роста банкротств россиян

В России в 2026 году может увеличиться число личных банкротств из-за высокой долговой нагрузки населения и более жесткой кредитной политики банков. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

«Росту банкротств способствуют сразу несколько факторов. Среди них — повышение финансовой грамотности граждан, накопленные долги, которые часть заемщиков уже не может обслуживать, а также распространение практики банкротства с сохранением ипотечного жилья. При этом доходы населения растут неравномерно, а любая жизненная проблема — болезнь, потеря работы или задержка зарплаты — нередко подталкивает людей к новым займам», — отметил Кутьин.

Дополнительным фактором риска Кутьин назвал ужесточение банковской кредитной политики. По его словам, многие заемщики уже не могут рефинансировать старые долги, поскольку банки делают ставку на клиентов с хорошей кредитной историей и показателем долговой нагрузки не выше 50%. На этом фоне перекредитование становится менее доступным, а это повышает риск просрочки и в итоге может подталкивать часть граждан к банкротству, сказал эксперт.

Он сослался на данные «Федресурса», согласно которым в 2025 году число судебных банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей достигло 568 тыс., что на 31,5% больше, чем в 2024 году. Темпы роста остаются высокими и в последние три года держатся в диапазоне 20–30% в год, хотя в первые годы действия механизма были еще выше — на уровне 50–70% ежегодно, констатировал Кутьин.

По его словам, одновременно замедлился рост внесудебных банкротств: в 2025 году было возбуждено 68,3 тыс. таких процедур, что на 22,9% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2024 году рост по этому сегменту был в 3,5 раза по отношению к 2023-му, подчеркнул экономист.

Аналитик сказал, что меняется и портрет самого банкрота: по данным Фонда защиты должников, если в 2020 году средний возраст клиента, проходящего процедуру банкротства, составлял 45 лет, то теперь речь идет уже о должниках в возрасте 38–40 лет. То есть банкроты в России «молодеют», а число молодых людей, прибегающих к этой процедуре, растет, подчеркнул Кутьин. Эксперт также обратил внимание, что подавляющее большинство судебных процедур сегодня инициируют сами должники. В 2025 году доля самостоятельно начатых банкротств выросла до 97,3% против 96,7% в 2024 году.

