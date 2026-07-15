Стало известно, что отпугивает большинство россиян на новом месте работы

Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода после трудоустройства. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса Dream Job, результаты исследования которых есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно опросу, 64% респондентов хотя бы однажды уходили с нового места работы в первые полгода. При этом большинство принимали такое решение достаточно быстро: 64% понимали, что не останутся в компании, уже в течение первого месяца, 23% — в первую неделю, а 10% — в день выхода на работу. В 87% случаев увольнение происходило по инициативе самого сотрудника.

Главной причиной раннего ухода оказалось несоответствие ожиданий реальности. Более половины участников исследования (56%) сообщили, что условия, о которых рассказали на собеседовании, отличались от тех, с которыми они столкнулись после трудоустройства. Еще 38% не устроил стиль управления, а каждый четвертый пожаловался на отсутствие помощи в адаптации со стороны руководителя.

Авторы исследования также выяснили, что 57% опрошенных отказались бы от предложения о работе, если бы заранее получили более полное и честное описание вакансии. При этом 72% уверены, что работодатели понимали истинные причины их увольнения, но не сообщали кандидатам о существующих проблемах.

По мнению респондентов, принять более взвешенное решение перед трудоустройством помогли бы честные отзывы сотрудников (53%), описание обычного рабочего дня (36%), подробная информация о будущих обязанностях (32%), сведения о нагрузке и переработках (30%), данные о зарплате и бонусах (24%), а также информация о причинах увольнения предыдущих сотрудников (19%).

Как отметил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов, после подобного опыта 73% россиян стали внимательнее изучать потенциальных работодателей. В общей сложности 94% участников исследования теперь тщательнее проверяют отзывы о компании, условия труда, круг обязанностей и стиль управления перед тем, как принять предложение о работе. По его словам, для работодателей это означает снижение доверия со стороны кандидатов и усложняет дальнейший процесс найма.

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