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Сбер впервые обнародовал список страховых компаний с реальными выплатами по ипотеке

Россияне получили возможность оценивать, как страховая платит
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Сбер впервые обнародовал список страховых компаний с указанием реальных выплат по ипотечному страхованию жизни. Об этом сообщил директор департамента «Домклик» Сбера Алексей Лейпи на Финансовом конгрессе Банка России.

По его словам, это позволит заемщикам оценивать то, как страховая платит по полисам, а не выбирать страховку по цене.

«Список наглядно показывает, как страховые компании платят по полисам ипотечного страхования жизни, так как демонстрирует долю выплат от количества страховых случаев», — сказал Лейпи.

Он уточнил, что список отражает долю выплат от общего числа заявленных страховых случаев по программам ипотечного кредитования Сбера. На текущий момент в нем числится 16 страховых компаний, которые оказывают услуги страхования жизни ипотечных заемщиков.

Лидерами стали «Сбербанк страхование жизни» с долей выплат 86%, «СОГАЗ» (54%), «РЕСО-Гарантия» (52%), «Росгосстрах» (48%) и «Абсолют Страхование» (46%).

Лейпи отметил, что на фоне снижения спроса на ипотеку заемщики подходят к вопросу более прагматично. По его словам, они досконально изучают срок кредита, процентную ставку, суммы переплаты и сопутствующие расходы. При этом, он добавил, что чаще всего полис выбирают исходя из цены, не всегда задумываясь о том, заплатит ли страховщик в сложной ситуации.

«Мы же хотим, чтобы человек был защищен на длительное время ипотечного кредита. Чтобы никакие внезапные жизненные происшествия не повлияли на финансовое благополучие его семьи», — заключил он.

Сбер планирует обновлять данный список ежеквартально и распространить аналогичный подход и на другие виды страхования.

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