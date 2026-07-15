Россияне стали реже покупать квартиры за рубежом под сдачу

В 2026 году 53% запросов россиян на покупку зарубежной недвижимости были связаны с программами получения ВНЖ или ПМЖ. Доля чисто инвестиционных сделок — покупка квартиры для сдачи в аренду — сократилась до 20%. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Жилье за границей все реже рассматривают как способ быстро заработать. Его покупают для длительного отдыха, сезонного переезда или ведения международного бизнеса. Снижению инвестиционного спроса способствуют стагнация доходности от аренды в популярных локациях и сложности с переводом денег. В 2027 году эта тенденция сохранится. Покупатели продолжат выбирать готовые или почти достроенные объекты, которыми можно пользоваться сразу», — отметил Трепольский.

Всплеска спекулятивных сделок эксперт не ожидает.

По его словам, самыми востребованными направлениями останутся ОАЭ, Таиланд и Турция. Эмираты привлекают инфраструктурой, безопасностью и возможностью получить резидентство, хотя цены там заметно выросли, пояснил Трепольский. Спрос на недвижимость Пхукета с начала года увеличился на треть, добавил эксперт. Интерес к Турции сохраняется благодаря возможности сезонного проживания, подчеркнул Трепольский. Среди новых направлений он назвал Сербию, Грузию и Маврикий.

После покупки собственнику придется платить налоги, страховку, коммунальные платежи и взносы управляющей компании, предупредил Трепольский. В ОАЭ и Таиланде содержание инфраструктуры жилого комплекса может обходиться в $2–6 тыс. и более в год, констатировал эксперт. Владение квартирой также не всегда дает право находиться в стране круглый год без визы или ВНЖ, сказал Трепольский.

«Покупка оправданна, если человек проводит в стране больше трех-четырех месяцев в год, собирается перевезти туда семью или получает вместе с объектом право на резидентство. При этом приобретать жилье лучше на свободные деньги, не привлекая дорогие кредиты», — пояснил эксперт.

При поездках один-два раза в год, частой смене направлений или использовании последних сбережений Трепольский посоветовал выбирать аренду — она не требует расходов на налоги, обслуживание и управление квартирой во время отсутствия владельца.

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