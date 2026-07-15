Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россияне стали реже покупать квартиры за рубежом под сдачу

Бизнес-эксперт Трепольский: покупки зарубежных квартир под сдачу упали до 20%
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году 53% запросов россиян на покупку зарубежной недвижимости были связаны с программами получения ВНЖ или ПМЖ. Доля чисто инвестиционных сделок — покупка квартиры для сдачи в аренду — сократилась до 20%. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Жилье за границей все реже рассматривают как способ быстро заработать. Его покупают для длительного отдыха, сезонного переезда или ведения международного бизнеса. Снижению инвестиционного спроса способствуют стагнация доходности от аренды в популярных локациях и сложности с переводом денег. В 2027 году эта тенденция сохранится. Покупатели продолжат выбирать готовые или почти достроенные объекты, которыми можно пользоваться сразу», — отметил Трепольский.

Всплеска спекулятивных сделок эксперт не ожидает.

По его словам, самыми востребованными направлениями останутся ОАЭ, Таиланд и Турция. Эмираты привлекают инфраструктурой, безопасностью и возможностью получить резидентство, хотя цены там заметно выросли, пояснил Трепольский. Спрос на недвижимость Пхукета с начала года увеличился на треть, добавил эксперт. Интерес к Турции сохраняется благодаря возможности сезонного проживания, подчеркнул Трепольский. Среди новых направлений он назвал Сербию, Грузию и Маврикий.

После покупки собственнику придется платить налоги, страховку, коммунальные платежи и взносы управляющей компании, предупредил Трепольский. В ОАЭ и Таиланде содержание инфраструктуры жилого комплекса может обходиться в $2–6 тыс. и более в год, констатировал эксперт. Владение квартирой также не всегда дает право находиться в стране круглый год без визы или ВНЖ, сказал Трепольский.

«Покупка оправданна, если человек проводит в стране больше трех-четырех месяцев в год, собирается перевезти туда семью или получает вместе с объектом право на резидентство. При этом приобретать жилье лучше на свободные деньги, не привлекая дорогие кредиты», — пояснил эксперт.

При поездках один-два раза в год, частой смене направлений или использовании последних сбережений Трепольский посоветовал выбирать аренду — она не требует расходов на налоги, обслуживание и управление квартирой во время отсутствия владельца.

Ранее россиянам объяснили, можно ли разделить дачу при разводе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!