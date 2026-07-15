Россиянам объяснили, можно ли разделить дачу при разводе

Разделить дачный дом при разводе так, чтобы у каждого супруга была своя обособленная часть, отдельный вход и свои коммуникации, не получится. Об этом aif.ru рассказала практикующий юрист Екатерина Кудряшова.

Она уточнила, что на законодательном уровне не допускается раздел жилых и садовых домов как самостоятельных частей. К рабочим методам для большинства семейных ситуаций юрист отнесла определение долей и согласование порядка пользования. Она допустила возможность обустроить отдельные входы и автономные коммуникации, однако, это будет полноценная реконструкция.

«Это требует проекта, соблюдения норм безопасности, уведомительного порядка и подтверждения соответствия требованиям. Нельзя под видом семейного раздела создавать фактически многоквартирный дом там, где по документам должен быть индивидуальный или садовый дом», — подчеркнула Кудряшова.

Управляющий партнер юридической фирмы Forseti & Ting, адвокат Альберт Ануфриев до этого рассказал «Газете.Ru», что раздел ипотечной квартиры после развода почти всегда означает и раздел обязательств перед банком. Получить жилье целиком, оставив ипотечный кредит бывшему супругу, как правило, не получится.

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