Россиянам раскрыли секретные способы избежать переплаты за кредит

Чтобы избежать переплаты по кредитам в первую очередь важно перестать учитывать только рекламную ставку и громкие обещания банков. Нужно всегда оценивать реальную полную стоимость займа, которая обычно указывается в договоре в правом верхнем углу, объяснил в беседе с NEWS.ru начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра-банка» Дмитрий Дворников.

Полная стоимость кредита рассчитывается с учетом всех комиссий и страховок, поэтому именно на нее стоит ориентироваться, подчеркнул эксперт.

«Чем срок [кредита] короче, тем меньше переплата. Например, если взять 500 тысяч рублей на три года вместо пяти, экономия может составить более 160 тысяч рублей», — пояснил он.

Также Дворников посоветовал оценивать возможность досрочного погашения кредита, что особенно актуально для заемщиков при высоких ставках. Изучая договор, следует внимательно просмотреть все дополнительные пункты, страховки, «галочки» на подключение платных услуг и так далее – в противном случае есть риск существенно переплатить.

Экономист подчеркнул, что заемщики имеют право отказаться от страховки в период «охлаждения» длительностью до двух недель. Однако лучше не спешить и оценить условия с точки зрения ставки по страховке, которая, как правило, бывает ниже.

Кроме того, эксперт призвал всегда учитывать предельную долговую нагрузку, основное правило которой заключается в том, что ежемесячный платеж по кредиту не может превышать 30% дохода. При подаче заявки на кредит лучше делать это онлайн – обычно в этом случае предоставляются скидки, а также избежать обращения сразу в десяток банков, так как это негативно отражается на кредитной истории, заключил специалист.

Напомним, если заемщик понимает, что больше не может платить по кредиту, главное — не ждать длительной просрочки и как можно раньше обратиться в банк. Как отмечала в беседе с «Газетой.Ru» руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова, даже однодневная задержка платежа формально считается просрочкой и может отразиться в кредитной истории. Лучше всего обсудить с банком реструктуризацию, увеличение срока кредита, временное снижение платежа или кредитные каникулы, которые позволяют на время уменьшить платеж или полностью приостановить выплаты.

Россиянам ранее объяснили, когда стоит закрывать кредит новым займом.