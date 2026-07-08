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Россиянам рассказали, что делать, если стало нечем платить по кредиту

Аналитик Солдатенкова призвала идти в банк, если стало нечем платить по кредиту
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Если заемщик понимает, что больше не может платить по кредиту, главное — не ждать длительной просрочки и как можно раньше обратиться в банк. Тогда у человека будет больше вариантов снизить нагрузку, рассказала «Газете.Ru» руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Даже однодневная задержка платежа формально считается просрочкой и может отразиться в кредитной истории. Сначала нужно понять, проблема временная или доходы снизились надолго. После этого можно обсудить с банком реструктуризацию, увеличение срока кредита, временное снижение платежа или кредитные каникулы. Кредитные каникулы позволяют на время уменьшить платеж или полностью приостановить выплаты. Но это не списание долга: проценты обычно продолжают начисляться, а срок кредита увеличивается», — отметила Солдатенкова.

По ее словам, чтобы оформить каникулы, нужно подать заявление в банк и подтвердить ухудшение финансового положения документами. Это могут быть справки о доходах, данные ФНС, документы о сокращении зарплаты, потере работы, больничные листы или другие подтверждения, пояснила аналитик.

Если каникулы не подходят, можно просить реструктуризацию. Банк может увеличить срок кредита, снизить платеж на время или в отдельных случаях списать пени и штрафы при возобновлении регулярных выплат, подчеркнула Солдатенкова.

Она не советует брать новый кредит просто для погашения старого. По словам эксперта, это часто приводит к росту долговой нагрузки и ухудшению финансовой ситуации.

Рефинансирование может помочь, если новый кредит заметно выгоднее старого, пояснила аналитик. Обычно смысл есть, если ставка ниже текущей минимум на 2 п.п. Но важно считать не только ставку, а полную стоимость кредита, включая страховки и дополнительные расходы, уточнила Солдатенкова.

По словам эксперта, рефинансирование особенно выгодно на раннем этапе кредита, когда заемщик в основном платит проценты. Чем ближе кредит к концу срока, тем меньше потенциальная экономия, заключила аналитик.

Ранее россиянам рассказали, как исправить ошибки в кредитной истории.

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