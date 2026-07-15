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Бизнес

Стало известно, почему работодатели могут запретить использовать ИИ

Финансист Граборов: работодатели временно запрещают ИИ из-за риска утечек
Shutterstock/FOTODOM

Полный запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) в российских компаниях встречается, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит процесс его безопасного использования, заявил «Газете.Ru» руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов.

«Причин запрета ИИ на работе несколько: безопасность данных, регуляторные требования, незрелость внутренних процессов, репутационные риски и отсутствие контроля качества. Важный нюанс: часто запрет — это реакция не на технологию, а на отсутствие безопасной среды, где ею можно пользоваться. Полные запреты встречаются, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит свой контур. Главное при таком запрете — не уходить в тень. Сначала нужно разобраться в причине: дело в данных, в регуляторике или в отсутствии инструмента», — отметил Граборов.

По его словам, затем необходимо предложить безопасный сценарий — корпоративный контур, обезличивание данных, пилот на узком участке. Граборов сказал, что рабочий ответ на риски — не запрещать, а дать людям защищенную среду. Очень часто и сам запрет в компании оказывается точечным, а не тотальным, и в диалоге находится середина, подчеркнул эксперт.

Риски нарушения такого запрета включают утечку данных, нарушение регуляторных требований, дисциплинарные последствия и, самое дорогое, потерю доверия, констатировал Граборов. Тайно обходить внутренние правила не стоит — выгода несопоставима с риском, добавил эксперт. Правильнее добиваться изменения правила, чем нарушать его, считает Граборов.

Ранее россиянам посоветовали рассказать начальнику об использовании ИИ в работе.

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