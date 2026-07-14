Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Россиянам посоветовали рассказать начальнику об использовании ИИ в работе

Финансист Граборов призвал россиян рассказать шефу об использовании ИИ в работе
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам нужно рассказать руководителю об использовании искусственного интеллекта в работе, заявил «Газете.Ru» руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов.

«В зрелой компании открытость почти всегда выгоднее. Плюс в том, что твой опыт масштабируется на команду, а ты выглядишь драйвером, а не исполнителем. Риск возникает только в двух случаях: если ИИ используется в обход правил безопасности — например, рабочие данные уходят в публичные сервисы — или если чужую, машинную работу выдают за полностью свою без проверки. Скрытность лишает сотрудника репутационного выигрыша и создает в компании теневой контур, который рано или поздно всплывет», — отметил Граборов.

По его словам, спектр решений работодателей по поводу использования ИИ сотрудниками широкий — от прямых запретов до глубокой встроенности ИИ в процессы. Но тренд понятен — компании двигаются от «запретить или не замечать» к «дать безопасный корпоративный контур и научить им пользоваться», подчеркнул эксперт.

По его словам, у некоторых россиян есть страх — «покажу, что делаю быстро, — решат, что меня можно сократить», но на практике чаще все происходит наоборот.

«Ценен не объем рутины, которую ты закрываешь, а способность ее организовать и проверить. Тот, кто показывает, как с помощью ИИ делать больше и качественнее, становится носителем компетенции, а не кандидатом на замену», — подчеркнул Граборов.

По его словам, главные ошибки россиян при использовании ИИ — грузить чувствительные данные в публичные сервисы, не проверять результат и отдавать «галлюцинации» модели как факт, прятать сам факт использования. Последствия таких ошибок широкие — от утечек и регуляторных рисков до потери доверия, предупредил Граборов.

Он рекомендовал россиянам использовать ИИ открыто и в корпоративном контуре, всегда перепроверять результат, делиться рабочими практиками с командой. То есть стать тем, кто помогает коллегам внедрять инструмент, — это прямой карьерный капитал, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что не надо делать с ИИ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Короткая памятка по налогу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!