Россиянам посоветовали рассказать начальнику об использовании ИИ в работе

Россиянам нужно рассказать руководителю об использовании искусственного интеллекта в работе, заявил «Газете.Ru» руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов.

«В зрелой компании открытость почти всегда выгоднее. Плюс в том, что твой опыт масштабируется на команду, а ты выглядишь драйвером, а не исполнителем. Риск возникает только в двух случаях: если ИИ используется в обход правил безопасности — например, рабочие данные уходят в публичные сервисы — или если чужую, машинную работу выдают за полностью свою без проверки. Скрытность лишает сотрудника репутационного выигрыша и создает в компании теневой контур, который рано или поздно всплывет», — отметил Граборов.

По его словам, спектр решений работодателей по поводу использования ИИ сотрудниками широкий — от прямых запретов до глубокой встроенности ИИ в процессы. Но тренд понятен — компании двигаются от «запретить или не замечать» к «дать безопасный корпоративный контур и научить им пользоваться», подчеркнул эксперт.

По его словам, у некоторых россиян есть страх — «покажу, что делаю быстро, — решат, что меня можно сократить», но на практике чаще все происходит наоборот.

«Ценен не объем рутины, которую ты закрываешь, а способность ее организовать и проверить. Тот, кто показывает, как с помощью ИИ делать больше и качественнее, становится носителем компетенции, а не кандидатом на замену», — подчеркнул Граборов.

По его словам, главные ошибки россиян при использовании ИИ — грузить чувствительные данные в публичные сервисы, не проверять результат и отдавать «галлюцинации» модели как факт, прятать сам факт использования. Последствия таких ошибок широкие — от утечек и регуляторных рисков до потери доверия, предупредил Граборов.

Он рекомендовал россиянам использовать ИИ открыто и в корпоративном контуре, всегда перепроверять результат, делиться рабочими практиками с командой. То есть стать тем, кто помогает коллегам внедрять инструмент, — это прямой карьерный капитал, заключил эксперт.

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