Стало известно, сколько доллар будет стоить в августе

Доллар подорожает до 79–82 рублей в августе, спрогнозировала для «Газеты.Ru» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

«Если конфликт на Ближнем Востоке не обострится в ближайшие недели, есть основания для того, чтобы ожидать сдержанного ослабления рубля в августе.

В июле на российский валютный рынок, вероятно, продолжали поступать относительно высокие объемы экспортной выручки. Цены на нефть влияют на приток валюты с запаздыванием примерно в два месяца, и рынок мог находиться под влиянием более высокой ценовой конъюнктуры предыдущих месяцев. Так, средняя цена нефти Brent в мае составляла $107 за баррель, а в первые дни июля — $70–75. Цена нефти Urals в начале июля находилась ниже уровня $50 за баррель, при этом в мае она в среднем составляла $86,5», — отметила Ващелюк.

По ее словам, в августе приток валютной выручки, вероятно, заметно снизится, так как на рынок будут влиять более низкие июньские цены на нефть (в среднем $85 за баррель Brent и $64 за баррель Urals). Сокращению внешнеторгового баланса также может способствовать ситуация на внутреннем топливном рынке, которая привела к увеличению импорта нефтепродуктов, пояснила аналитик. При этом ЦБ, вероятно, вернется к продажам иностранной валюты в рамках бюджетного правила, но их объем будет недостаточным для того, чтобы предотвратить ослабление рубля, считает Ващелюк. Спрос на валюту может быть относительно высоким в силу сезонности и котировок иностранных валют, которые часть инвесторов и спекулянтов могут посчитать привлекательными для покупки, сказала аналитик.

По ее словам, помешать ослаблению рубля может ситуация на Ближнем Востоке: если конфликт продолжится, то позиции рубля могут сохраниться или даже усилиться в зависимости от того, на каком уровне будут находиться цены на нефть.

По данным Investing.com, курс доллара 15 июля превышал 76,6 рубля.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить в третьем квартале.