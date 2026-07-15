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Россиянам рассказали, чем грозят изношенные шины на мокрой дороге

Автоэксперт Липовицкий: изношенные шины на мокрой дороге повышают тормозной путь
Shutterstock

Изношенные шины на мокрой дороге увеличивают тормозной путь, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий.

«Изношенные шины — серьезный фактор риска. Разница между новым протектором и резиной на грани допуска на мокрой дороге действительно колоссальна. У изношенного колеса тормозной путь длиннее на треть, а риск аквапланирования вырастает кратно. Причина понятна: вода не успевает выдавливаться из-под колеса и машина всплывает. Для свежей резины с глубиной протектора в 5–6 мм скорость всплытия в обычной луже (слой 3–5 мм) начинается за 90–100 км/ч. При износе до 2 мм этот порог падает до 65–75 км/ч, а при 1,6 мм — до 50–60 км/ч. То есть каждый потерянный миллиметр протектора снижает порог взлетной планки на 5–7 км/ч», — отметил Липовицкий.

Он призвал россиян следить за возрастом резины: через пять-шесть лет (у хороших брендов, например, у Michelin или Continental — до 10 лет) даже неизношенная покрышка дубеет, трескается и теряет эластичность, то есть сцепление снижается независимо от глубины.

По его словам, если шина 2020-го или старше, она уже под вопросом, а ездить на шинах 2015-го даже не стоит пытаться, это не винтаж, а лотерея.

«Если вы все же «поплыли» — руль пустой, нос скользит, зад уходит в сторону, — главное правило: не тормозить. Нажатие педали тормоза мгновенно заблокирует колеса, и машина станет неуправляемой. Именно эту ошибку допускает большинство. Плавно уберите ногу с газа, без рывка, так как резкий сброс тоже может спровоцировать занос. Руль держите прямо или корректируйте плавно, соразмерно сносу, без резких вращений. Когда скорость упадет до 40–50 км/ч, колеса снова зацепятся за асфальт и можно будет осторожно тормозить», — сказал Липовицкий.

По его словам, давление в шинах тоже важно: перекачанные шины уменьшают пятно контакта и ускоряют всплытие. Менять покрышки при глубине протектора 4 мм — разумная профилактика, добавил эксперт. А вот покупать такие б/у шины — уже глупость, заключил Липовицкий.

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