Эксперт объяснил, почему летом шины изнашиваются быстрее, чем кажется

Многие автомобилисты считают, что основная нагрузка на шины приходится на зимний период, однако летом условия эксплуатации также могут быть весьма жесткими. При высокой температуре воздуха и раскаленном асфальте резина нагревается сильнее, что ускоряет естественный износ протектора, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«Дополнительным фактором становится увеличение пробегов в сезон отпусков. Летом автомобили чаще используются для дальних поездок, а движение на высоких скоростях по трассе приводит к более интенсивному износу шин по сравнению с обычной городской эксплуатацией. Одной из наиболее распространенных ошибок остается несоблюдение рекомендованного давления в шинах. Многие водители не проверяют его месяцами, хотя даже небольшие отклонения могут привести к неравномерному износу протектора. Также негативно влияют резкие ускорения, интенсивные торможения и агрессивное прохождение поворотов. В таких условиях нагрузка на шины возрастает, а их ресурс сокращается значительно быстрее расчетного срока службы», — отметил Ерицян.

По его словам, высокие температуры приводят к дополнительному нагреву резины во время движения — это особенно заметно на трассе, когда автомобиль длительное время движется на высокой скорости под нагрузкой. Если шина имеет скрытые повреждения или значительный износ, перегрев может ускорить развитие дефектов, уточнил эксперт. В результате возрастает риск повреждения колеса в пути, что напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров, добавил Ерицян.

По его словам, для этого необходимо регулярно контролировать давление, следить за состоянием протектора и не игнорировать рекомендации производителя по нагрузке на автомобиль. Особенно важно проверять колеса перед дальней поездкой, сказал Ерицян. Кроме того, спокойный стиль вождения позволяет не только продлить ресурс шин, но и снизить расход топлива, добавил эксперт. По его словам, в результате водитель получает сразу несколько преимуществ без дополнительных затрат.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже ездить на машине.