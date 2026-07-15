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Бизнес

Эксперт объяснил, почему летом шины изнашиваются быстрее, чем кажется

Автоэксперт Ерицян: летом износ шин ускоряется из-за сильного нагревания резины
Алексей Майшев/РИА Новости

Многие автомобилисты считают, что основная нагрузка на шины приходится на зимний период, однако летом условия эксплуатации также могут быть весьма жесткими. При высокой температуре воздуха и раскаленном асфальте резина нагревается сильнее, что ускоряет естественный износ протектора, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«Дополнительным фактором становится увеличение пробегов в сезон отпусков. Летом автомобили чаще используются для дальних поездок, а движение на высоких скоростях по трассе приводит к более интенсивному износу шин по сравнению с обычной городской эксплуатацией. Одной из наиболее распространенных ошибок остается несоблюдение рекомендованного давления в шинах. Многие водители не проверяют его месяцами, хотя даже небольшие отклонения могут привести к неравномерному износу протектора. Также негативно влияют резкие ускорения, интенсивные торможения и агрессивное прохождение поворотов. В таких условиях нагрузка на шины возрастает, а их ресурс сокращается значительно быстрее расчетного срока службы», — отметил Ерицян.

По его словам, высокие температуры приводят к дополнительному нагреву резины во время движения — это особенно заметно на трассе, когда автомобиль длительное время движется на высокой скорости под нагрузкой. Если шина имеет скрытые повреждения или значительный износ, перегрев может ускорить развитие дефектов, уточнил эксперт. В результате возрастает риск повреждения колеса в пути, что напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров, добавил Ерицян.

По его словам, для этого необходимо регулярно контролировать давление, следить за состоянием протектора и не игнорировать рекомендации производителя по нагрузке на автомобиль. Особенно важно проверять колеса перед дальней поездкой, сказал Ерицян. Кроме того, спокойный стиль вождения позволяет не только продлить ресурс шин, но и снизить расход топлива, добавил эксперт. По его словам, в результате водитель получает сразу несколько преимуществ без дополнительных затрат.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже ездить на машине.

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