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ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Россияне стали реже ездить на машине

Почти 20% опрошенных россиян перестали использовать машину для ежедневных поездок
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий опрошенный (32%) владелец машины заявил, что стал реже ездить на ней, еще 18% полностью перестали использовать ее для ежедневных поездок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

На изменение привычек автомобилистов повлияла не только ситуация с доступностью топлива (18%). Среди других причин респонденты называли пробки и длительное время в пути (29%), рост расходов на бензин и обслуживание автомобиля (16%), а также появление более удобных альтернатив (16%).

В качестве замены личному автомобилю россияне чаще всего выбирают общественный транспорт (36%). Еще 23% пользуются такси или каршерингом, 17% предпочитают ходить пешком, 11% выбирают велосипед, а 9% — электросамокат.

Аналитики маркетплейса отметили, что говорить о массовом отказе от личного автомобиля пока рано: 31% опрошенных по-прежнему используют машину для ежедневных поездок. Но автомобиль постепенно перестает быть единственным вариантом передвижения, особенно в городах, где хорошо развит общественный транспорт и жителям доступно больше альтернатив, подчеркнули аналитики.

По их словам, активнее других менять свои привычки готова молодежь: почти половина россиян 18–24 лет ответили, что выбрали бы общественный транспорт вместо личного автомобиля. Треть опрошенных 25–34 лет готовы пересесть на велосипед, а 27% — больше ходить пешком.

А вот россиянам 35–44 лет расстаться с автомобилем оказалось труднее: 32% заявили, что не будут отказываться от авто, даже несмотря на все сложности. Это связано с тем, что для многих из них машина стала необходимостью — при наличии детей заменить ее общественным транспортом или другими вариантами становится намного сложнее.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, как перебои с топливом отразились на авторынке.

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