Назван размер минимального пособия по больничному в августе

Экономист Балынин: минимальное пособие по больничному в августе — около 11 тыс. руб.

Минимальное пособие по больничному в августе составит около 11 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности завязан на специфику расчета, увязанную с отношением МРОТ к числу календарных дней в соответствующем месяце.

«В августе, как и в июле, 31 день. Поэтому минимальный размер дневного пособия составляет в августе 873,97 рубля. Это примерно на 150 рублей больше, чем годом ранее (в мае 2025 года оно составляло 723,87 рубля). Рост размера минимального размера пособия в связи с временной нетрудоспособностью связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7%: с 22 440 рублей до 27 093 рублей. Соответственно, сумма выплаты пособия по временной нетрудоспособности в минимальном размере за 13 дней болезни в августе 2026 года будет равна 11 361,61 рубля (на 1951,3 рубля больше, чем в августе 2025 года)», — отметил Балынин.

По его словам, первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие — Социальный фонд России.

Балынин заключил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц. Соответственно, гражданин получит выплаты за его вычетом, уточнил эксперт.

Ранее был назван размер выплаты по больничному при увольнении в июле.