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ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

СМИ сообщили о сокращении очередей на АЗС более чем в 10 регионах России

«Известия»: в ряде регионов России сократились очереди на АЗС
Кирилл Зыков/РИА Новости

Ситуация с наличием бензина на АЗС и очередями на заправках улучшилась более чем в 10 регионах России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные о доступности топлива на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных карт.

По ее данным, очереди на заправках сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Кроме того, ситуация стала лучше в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при этом очереди возникают в часы пик, говорится в материале.

Наиболее тяжелая обстановка остается в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, а также в Пермском крае, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и Крыму.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что в РФ наблюдается дефицит топлива. Он отметил, что причиной стали атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых предприятия частично вышли из строя.

Ранее власти Ленобласти ввели лимиты на топливо для чиновников.

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