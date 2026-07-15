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Бизнес

Магазины в России будут автоматически штрафовать за просроченные продукты

В России с 1 сентября заработают автоматические штрафы для магазинов
4045/Shutterstock/FOTODOM

Российским магазинам с 1 сентября будут автоматически начислять штрафы, в том числе за просроченную продукцию. Об этом сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин в беседе с РИА Новости.

«С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности — прежде всего продукты питания... И для всех товарных групп, где предусмотрен срок годности, — это продажа просроченного товара», — сказал он.

Дубин рассказал, что система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган. После этого оно будет приходить в личный кабинет организации-нарушителя на «Госуслугах», а затем налагается штраф.

Председатель совета директоров ЦРПТ добавил, что такую систему могут распространить на фармотрасль.

До этого в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах.

Ранее в России предупредили о скором исчезновении супервыгодных цен на маркетплейсах.

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