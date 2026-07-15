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В ФНС напомнили, когда истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц

У россиян остался день для уплаты НДФЛ по полученным в 2025 году доходам
Владимир Новиков/РИА Новости

Россиянам до 15 июля включительно необходимо оплатить налоги за доходы, полученные в 2025 году. Об этом сообщила ФНС на своем сайте.

«Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2025 год истекает 15 июля — это последний день для своевременного внесения суммы, указанной в декларации по форме 3‑НДФЛ», — говорится в сообщении.

В ФНС отметили, что самостоятельно уплатить налог необходимо физическим лицам, представившим декларации по доходам, с которых налог не был удержан (доходы от продажи недвижимости и транспортных средств, сдачи имущества в аренду, реализации ценных бумаг, доли в уставном капитале, уступки прав требования, дарения, выигрышей и иных аналогичных доходов), а также индивидуальным предпринимателям, которые находятся на общем режиме налогообложения.

При нарушении срока уплаты за каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Юрист Сергей Колосков сообщал, что уголовная ответственность наступает, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2,7 млн рублей и следствие доказало умышленное уклонение.

Ранее юрист предупредил о последствиях переводов с карты на карту.

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