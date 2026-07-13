Россиянам рассказали, когда неуплата налогов грозит уголовной ответственностью

Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2,7 млн рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Сергей Колосков.

«Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. Следствие должно доказать умысел, однако на практике его наличие могут предположить, если сумма велика, использовалась известная схема, документы оформлены ненадлежащим образом, а задолженность не погашена», — отметил Колосков.

По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами — в этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. Прекратить такое дело за счет погашения налоговой задолженности не получится, а фигуранту может грозить арест на время расследования, подчеркнул эксперт.

«Если после налоговой проверки есть возможность заплатить недоимку, пени и штрафы, лучше сделать это до передачи материалов следственным органам. Если преступление именно по налоговой статье совершено впервые, полное погашение долга может стать основанием для прекращения уголовного преследования», — пояснил Колосков.

Однако уплата задолженности не дает абсолютной гарантии. Правоохранительные органы могут усмотреть в действиях компании легализацию денежных средств, мошенничество, подделку документов или вывод активов, предупредил Колосков. По таким статьям погашение налогового долга не влечет прекращения дела, добавил юрист.

Он посоветовал россиянам активно участвовать в налоговой проверке, предоставлять документы, объяснять экономический смысл сделок и своевременно оспаривать ошибки инспекции. Если спор проигран и возможности для обжалования исчерпаны, безопаснее погасить долг, чем дожидаться возбуждения уголовного дела, заключил Колосков.

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