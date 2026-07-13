Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

Россиянам рассказали, когда неуплата налогов грозит уголовной ответственностью

Юрист Колосков: умышленная неуплата свыше 2,7 млн руб. налогов грозит тюрьмой
Антон Денисов/РИА «Новости»

Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд превысила 2,7 млн рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Сергей Колосков.

«Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. Следствие должно доказать умысел, однако на практике его наличие могут предположить, если сумма велика, использовалась известная схема, документы оформлены ненадлежащим образом, а задолженность не погашена», — отметил Колосков.

По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами — в этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. Прекратить такое дело за счет погашения налоговой задолженности не получится, а фигуранту может грозить арест на время расследования, подчеркнул эксперт.

«Если после налоговой проверки есть возможность заплатить недоимку, пени и штрафы, лучше сделать это до передачи материалов следственным органам. Если преступление именно по налоговой статье совершено впервые, полное погашение долга может стать основанием для прекращения уголовного преследования», — пояснил Колосков.

Однако уплата задолженности не дает абсолютной гарантии. Правоохранительные органы могут усмотреть в действиях компании легализацию денежных средств, мошенничество, подделку документов или вывод активов, предупредил Колосков. По таким статьям погашение налогового долга не влечет прекращения дела, добавил юрист.

Он посоветовал россиянам активно участвовать в налоговой проверке, предоставлять документы, объяснять экономический смысл сделок и своевременно оспаривать ошибки инспекции. Если спор проигран и возможности для обжалования исчерпаны, безопаснее погасить долг, чем дожидаться возбуждения уголовного дела, заключил Колосков.

Ранее депутат рассказал, кто может получить налоговый вычет в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!