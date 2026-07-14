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Бизнес

Путин рассказал, во сколько обойдется Ленский мост в Якутии

Путин: стоимость строительства моста через реку Лена составит около ₽170 млрд
Kremlin.ru

Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Айсеном Николаевым, передает пресс-служба Кремля.

«Свыше 170 миллиардов будет стоить... Общий объем где-то свыше 170 (миллиардов рублей — прим. «Газета.Ru»)», — сказал глава государства.

Мост через реку Лену объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». Путепровод свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря через транспортный коридор от Иркутскa до Магадана, образуя Северный широтный экономический пояс России. После завершения строительства РФ получит выход на берега своих восточных морей не только вдоль южной границы.

Строительство моста началось в 2024 году.

До этого «Газета.Ru» узнала, что беспилотники, доставляющие малогабаритные грузы через реку Лена между Якутском и поселком Нижний Бестях, за год выполнили 288 вылетов Первый коммерческий рейс в рамках проекта «Воздушная переправа» был выполнен 14 июля 2025 года. За это время они провели в воздухе 4307 минут, или около 70 часов, доставили 668,5 кг грузов и преодолели 3565 км..

Ранее Путин пошутил, что жулики в бизнесе в Якутии не выживают из-за морозов.

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