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Бизнес

Стало известно, студентов какого курса лучше брать на стажировку

Директор Васильев посоветовал брать на стажировку студентов второго курса
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Полноценные стажировки для студентов лучше начинать со второго курса. К этому времени учащиеся уже получают базовые профессиональные навыки, но до выпуска остается достаточно времени, чтобы компания могла познакомиться с будущим специалистом. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор ИТ-колледжа «Хекслет» Антон Васильев.

Первокурсников эксперт посоветовал приглашать на экскурсии, профориентационные мероприятия и мастер-классы — в этот период студенты только переходят от школьного обучения к профессиональному, привыкают к новому расписанию и большей самостоятельности. Поэтому работа над реальными задачами может оказаться для них преждевременной, считает Васильев.

«На втором курсе у студента уже есть представление о профессии, базовые навыки и интерес к выбранному направлению. Во время стажировки он может работать над реальными задачами и знакомиться с корпоративной культурой. Компания, в свою очередь, получает возможность развивать потенциального сотрудника», — пояснил Васильев.

Третьекурсникам подойдут оплачиваемая практика и полноценное участие в проектах, уверен эксперт. Однако начинать знакомство только на этом этапе может быть поздно: наиболее активные студенты уже подрабатывают, участвуют в других проектах или выбрали будущего работодателя, сказал Васильев.

Заключительный курс больше подходит для трудоустройства — перед выпуском студенты ждут конкретного предложения о работе, поэтому компании приходится конкурировать за уже подготовленного молодого специалиста, уточнил эксперт.

Васильев посоветовал бизнесу знакомить первокурсников с отраслью, со второго курса приглашать их на стажировки, затем предлагать углубленную практику и готовить предложение о трудоустройстве. По словам экперта, после получения диплома перспективные выпускники чаще выбирают компании, с которыми начали сотрудничать еще во время учебы.

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