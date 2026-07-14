Россияне ответили, кто должен принимать решения при покупке квартиры: мужчины или женщины

Большинство россиянок (92%) считают, что мужчины должны принимать ключевые решения при покупке недвижимости, хотя каждый пятый россиянин был бы не против снять с себя ответственность за выбор квартиры. Это показал опрос экспертов ГК «Гранель», с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Согласно исследованию, роли в поиске жилья распределяются достаточно традиционно. 32% опрошенных мужчин считают, что женщинам стоит доверять в первую очередь ремонт и отделку. 24% готовы отдать им выбор района, 23% — инфраструктуру для детей, 24% — сам дом. При этом паркинг мужчины доверяют женщинам реже всего — лишь 4%.

31% россиянок уверены, что именно муж должен отвечать за стоимость жилья и условия ипотеки, 20% — считают мужской зоной выбор паркинга, 17% — вопросы безопасности дома и двора.

«Большинство не тянут одеяло на себя, а напротив, считают, что именно мужчина должен нести ответственность за ключевые финансовые решения в семье», — отметила вице-президент по маркетингу ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Плеханова Ольга Чирикова до этого говорила, что наиболее надежным и безопасным способом расчета при покупке недвижимости на вторичке является безотзывный покрытый аккредитив, при котором покупатель вносит средства на счет в банке, а продавец может снять их только после предоставления выписки из ЕГРН с зарегистрированным переходом права собственности.

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