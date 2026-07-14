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Бизнес

В США замедлилась инфляция

Годовая инфляция в США замедлилась до 3,5%
Reuters

Годовая инфляция в США в июня замедлилась до 3,5%. Об этом сообщили в министерстве труда страны.

Отмечается, что инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года.

Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в районе 3,8%, а в месячном выражении ожидалось снижение цен на 0,1%.

До этого сообщалось, что государственный долг США увеличился примерно на $450 млрд, достигнув отметки в $39,2 трлн, существенный рост произошел на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Основными статьями расхода стали возросшие затраты на оборонные нужды и выплаты по обязательствам, а для американцев это опасно повышением ставок по ипотечным займам и кредитам для бизнеса. Мировая экономика в случае дальнейшего роста госдолга США может столкнуться с риском роста инфляции и замедлением роста ВВП.

Ранее Трамп заявил, что ему нравится инфляция в США, рекордно выросшая за три года.

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