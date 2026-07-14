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Бизнес

Louis Vuitton зарегистрировали в России бренд для производства оптики

Louis Vuitton сможет выпускать в России оптику и украшения
VanderWolf Images/Shutterstock/FOTODOM

Французская компания Louis Vuitton Malletier SAS 13 июля зарегистрировала изобразительный товарный знак. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Бренд позволяет производить оптические и ювелирные изделия, часы и аксессуары. Исключительные права на товарный знак продлятся до октября 2035 года.

Louis Vuitton — французский дом моды, основанный в 1854 году и специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, одежды и обуви, парфюмерии, часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса «люкс». В настоящее время является одним из флагманских брендов международной группы LVMH. Слово malletier в названии компании означает «мастер по изготовлению дорожных сундуков», что отражает исторические истоки бренда как производителя дорожных чемоданов и сундуков.

Приостановка работы магазинов Louis Vuitton в России началась в марте 2022 года. Сначала бренд отказался от помещений в ГУМе и ЦУМе в Москве, а также в Сочи и Санкт-Петербурге, постепенно освобождая аренду. На данный момент в стране остался только один бутик модного дома в Москве.

ООО «Луи Вюиттон Восток», представляющее интересы модного дома в России, основано в мае 2001 года. 2025 год принес компании нулевую выручку, а убыток уменьшился в несколько раз — с 1,1 млрд до 218,6 млн рублей.

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