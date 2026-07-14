Киргизия ввела полный запрет на вывоз топлива за границу

Киргизия ввела запрет на вывоз топлива из страны, чтобы насытить им внутренний рынок, и смягчил правила ввоза нефтепродуктов. Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном на его официальном сайте.

До сих пор ограничения действовали на поставки топлива из Киргизии за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а теперь запрет распространился и на экспорт внутри союза. Исключение сделано для нафты, мазута и печного топлива: их по-прежнему разрешается вывозить при условии переработки за границей с обязательством потом вернуть обратно в страну переработанный нефтепродукт в полном объеме. Для такого экспорта требуется специальное согласование каждой поставки с правительством.

В мае власти Киргизии начали субсидировать поставщиков топлива, компенсируя разницу между закупочной и установленной государством ценой до 30 сентября. Однако 8 июля правительство отменило регулирование цен на АИ-95 и лимиты на розничные цены.

В топливной сфере Киргизия зависит от импорта, более 90% которого традиционно получает из России. В последнее время на фоне проблем с автомобильным топливом в РФ республика обратилась за помощью с поставками к Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Туркменистану и Белорусии.

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