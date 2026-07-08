В России могут запретить повышать цену при покупке жилья в рассрочку

«Известия»: власти могут запретить повышать цену при покупке жилья в рассрочку

Власти России могут запретить повышать цену на жилье при его приобретении в рассрочку. Соответствующую меру намерены добавить в законопроект о регулировании этого рынка, сообщил газете «Известия» заместитель председателя Центрального банка РФ Михаил Мамута.

По его словам, цена квартиры при покупке в рассрочку не должна отличаться от стоимости жилья при полной оплате. Аналогичное правило уже применяется при приобретении других товаров в рассрочку.

«Мы категорически поддерживаем законопроект. Ждем его внесения и надеемся, что это произойдет в ближайшее время», – сказал зампред Центробанка.

Также он заявил, что проект закона должен сделать условия рассрочки более прозрачными. Мамута обратил внимание, что сейчас договоры часто составлены настолько сложно, что покупатели не всегда понимают все детали сделки.

Кроме того, планируется установить пределы стоимости рассрочки и ограничить размер штрафов за просрочку платежей, отметил он.

Как заявила изданию основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева, для некоторых застройщиков рассрочка является маркетинговым ходом для привлечения покупателей. Разница между приобретением с оплатой разом или частями может доходить до 15–20%.

Генеральный директор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев подчеркнул в беседе с «Известиями», что завышенная цена при рассрочке в большинстве случаев оказывается ниже переплаты по ипотеке, однако условия для покупателей остаются неравноценными.

До этого директор по продажам компании Dar Леонид Вальдштейн заявил, что в ближайшей перспективе для сохранения уровня продаж срок предоставления рассрочки может временно увеличиться до 3–5 лет на проектах с критически низкой реализацией.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку от застройщика.